Am Bibliser Rathaus hängt jetzt ein Kummerkasten. Dort können Bürgerinnen und Bürger per Brief ihre Anliegen mitteilen. Natürlich werde auch Lob entgegengenommen, sagt Bürgermeister Volker Scheib, der den Briefkasten leert. Anregungen oder kritische Anmerkungen dürfen es natürlich auch sein. Die Gemeindevertretung hat die Einrichtung dieses Kummerkastens beschlossen.

