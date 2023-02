Auf leise Töne lauschen

Biblis. Die KAB Biblis bietet am Samstag, 4. März, die Möglichkeit, sich mit den leisen Tönen der Klangschalen auf eine Reise zu begeben. Von 14 bis 17 Uhr werden Alltagsstress und Hektik verbannt, heißt es in der Ankündigung der KAB. Dafür werde die Kindertagesstätte Sonnenschein, im Helfrichsgärtel 18 in Biblis, in eine Oase der Ruhe und Entspannung verwandelt. Klangschalen wirkten auf mehrere Sinne gleichzeitig, daher würden sie als angenehm empfunden und es entstehe eine Atmosphäre von Geborgenheit und Vertrauen.

Einmal raus aus der täglichen Tretmühle, wieder in sich hinein hören und fallen lassen – wer wünscht sich das nicht? Energie für den Alltag gewinnen, dazu lade dieser Workshop ein. Silvia Berger, Heilpraktikerin für Psychotherapie, leitet den Kurs, für den eine Matte als Unterlage, eine Decke, bequeme Kleidung, dicke Socken und zwei Kissen benötigt werden. Ansonsten braucht es nur die Bereitschaft, loszulassen und die Töne der Klangschalen auf sich wirken zu lassen.

Der Kurs kostet 20 Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer eine eigene Klangschale besitzt, kann diese mitbringen. Anmeldungen nehmen Silvia Berger unter info@silviaberger.de oder Tel. 06245/29 82 83 oder Georg Flörchinger unter georg.floerchinger@gmx.de oder Tel. 06245/5598 entgegen. red