Arbeitsgruppe soll über Rückzahlung beraten

Biblis. Josef Fiedler (SPD) ist als neuer Vorsitzender für den Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss gewählt worden. Ihn vertreten wird Johanna Iovine (CDU). Die drohende Rückzahlung von sieben Millionen Gewerbesteuer beschäftigte auch den Ausschuss. Dabei geht’s um ein bekanntes Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Essen hat.

„Man muss sich Gedanken machen, wie wir mit der Situation umgehen. Aber erst, wenn der Bescheid da ist, werden wir uns intensiv damit beschäftigen“, sagte Fiedler. Johanna Iovine stellte die Frage, ob auch die Kreis- und Schulumlagen wieder zurückgefordert werden könnte, die ja entsprechend der Höhe der Gewerbesteuer errechnet werde. Fiedler meinte: „Davon sind nur 40 bis 50 Prozent bei der Gemeinde geblieben. Der Rest ist an den Kreis oder das Land abgeführt worden. Die Zahlungen vom Kreis an uns sind aufgrund der Zahlen sogar verringert worden oder weggefallen.“

Der Bürgermeister will sich, sobald der Bescheid Mitte Juni kommt, an den Kreis wenden, bestätigte er. Es werde eine Arbeitsgruppe gebildet, in der neben ihm und dem Ersten Beigeordneten auch die Fraktionsvorsitzenden sitzen werden.

Von der Tagesordnung genommen wurde der Antrag der Freien Liste Biblis auf einen Akteneinsichtsausschuss, um die Ergebnisse der Kommunalwahl zu prüfen. Dieser sei rechtswidrig, erklärte der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Konstantin Großmann. Bürgermeister Volker Scheib ergänzte, die FLB könne sich ans Regierungspräsidium Darmstadt wenden.

Urs Scheib brachte seinen ersten Antrag ein. Er schlug Fragerunden für Bürger vor den Ausschusssitzungen, einen „Kummerkasten“ für Anliegen außerhalb der Sitzungen und mittelfristige Maßnahmen wie eine App zur Bürgerbeteiligung vor. Die SPD reichte einen Änderungsantrag ein, der so empfohlen wurde. Großmann als Vorsitzender des Parlaments soll vier Mal im Jahr eine Bürgerversammlung einberufen. Fragerunden sehe die Hessische Gemeindeordnung nicht vor.

Eine App zur Bürgerbeteiligung koste Geld, aber Lampertheim nutze eine solche bereits. Deswegen soll Biblis einen Blick in die Nachbarkommunen werfen. Ebenso Anklang fand der nächste Antrag der Liste Scheib, Gemeindevertreter weiterzubilden. „Auch die Ortsbeiräte wünschen sich das. Es gibt viele neue Leute überall, und da ist Fortbildung auf jeden Fall sinnvoll“, stimmte der Bürgermeister zu. Ziel sei, noch dieses Jahr eine Veranstaltung in Präsenz auf den Weg zu bringen.

Die CDU-Anträge zum Partnerschaftskomitee, zum Seniorenbeirat, zur Verkehrskommission und zur Skateranlage wurden alle einstimmig durchgewunken. Nur der Standort der Skateranlage ist noch offen. Das erste Modul soll aber unabhängig von Stadtentwicklungskonzept (ISEK) noch in diesem Jahr geschaffen werden. Es könnte in Wattenheim oder Nordheim installiert werden. cid

