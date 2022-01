Arbeiten an Telefonanlage

Biblis. Am Montag, 10. Januar, sind umfangreiche Umstellungsarbeiten an der Telefonanlage der Gemeinde Biblis vorgesehen. Darauf macht die Verwaltung in einer Pressemitteilung aufmerksam. Im Zuge der Arbeiten könne es vorkommen, dass das Rathaus Biblis an diesem Tag nur eingeschränkt erreichbar ist. Bürgerinnen und Bürger, die unter der zentralen Rufnummer 06245/28-0 niemanden erreichen, können das Rathaus unter der Nummer 06245/96698-0 kontaktieren. Auch die bekannten Durchwahlrufnummern seien erreichbar (96698-Durchwahl). Am Beispiel des Bürgerbüros wäre dies statt 28-880 dann die 96698-880, erläutert die Verwaltung. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1