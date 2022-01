Birgit Mehrling in ihrer Liebig Apotheke in Biblis: Als gelernte Krankenschwester hat sie keine Berührungsängste mit dem Impfen. Zu leisten sei dieser Service aber nicht noch zusätzlich. In Händen hält sie den dicken Ordner mit Impfzertifikaten, die sie und ihre Mitarbeiter für die Kunden ausgestellt haben.

© Christine Dirigo