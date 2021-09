Apfellese mit Fest in Nordheim

Nordheim. Die Natur- und Vogelfreunde Nordheim laden zur Apfellese auf der Streuobstwiese in Nordheim am Rhein am Freitag und Samstag, 1. und 2. Oktober, um 9.45 Uhr an der Schutzhütte oder direkt auf der Wiese um 10 Uhr ein. Da eine gute Ernte zu erwarten ist, freut sich der Verein über viele Helfer. Die Äpfel werden gepresst und in fünf Liter Packungen verkauft. Vom Erlös will der Verein Winterfutter für die Vögel in der Gemarkung kaufen. Das Apfelfest steht dann am Sonntag, 3. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Vereinsgelände an: mit Kaffee und Kuchen sowie frisch gepresstem Apfelsaft. Um Müll zu vermeiden, werden die Teilnehmer gebeten, eigene Behälter mitzubringen. red

