Anwohner wollen endlich eine Lösung

Zum Bericht „Tausende Ökopunkte gefragt“ vom 4. Februar:

Als Grundstückseigentümer und Anwohner des Golfparks nutze ich die Möglichkeit, ein paar Worte zu „der unendlichen Geschichte des Golfparks“ zu verlieren. Das Baugebiet wurde 2006 geplant, und 2010 wurden die ersten Häuser gebaut. In diesem Plan waren hinter den Grundstücksgrenzen zwei Meter Grünstreifen und zehn Meter Ausgleichsflächen zum Acker hin ausgewiesen. Diese Fläche sollte von der Gemeinde Biblis modelliert und mit Anpflanzungen und Landschaftsrasen versehen und dauerhaft gepflegt werden. Diesen Verpflichtungen kam die Gemeinde zu keiner Zeit nach.

Damit in der Gemeinde kein falscher Eindruck entsteht, gerade auch bei denjenigen, die nicht so tief in diesem Thema drin sind, möchte ich nochmals ausdrücklich betonen: Die Anwohner haben das Gelände nicht einfach so vereinnahmt. Stattdessen wurde uns von der Gemeinde sogar schriftlich genehmigt, die vorgenannte Fläche aufzufüllen und zu bepflanzen. Die Grundstückseigentümer haben dafür sehr viel Geld in die Hand genommen, um diese Flächen aufzufüllen, zu bepflanzen und bis zum heutigen Tag zu pflegen. Die Kosten und Ausgaben, die die Gemeinde Biblis hätte schon von Beginn an tragen müssen, haben die Anlieger übernommen und die Gemeindekasse damit dauerhaft im hohen sechsstelligen Euro-Bereich entlastet. Schon seit acht Jahren sollte das Gelände an die Anwohner verpachtet beziehungsweise verkauft werden. Weder der ehemalige Bürgermeister Felix Kusicka noch die Bauabteilung zusammen mit den Gemeindevertretern kamen bis heute zu einer befriedigenden Lösung.

Einzelgespräche vor drei Jahren

Der letzte Termin zu diesem Thema fand in Einzelgesprächen im August 2020 mit Bürgermeister Volker Scheib statt. Hier wurden den Anwohnern für die Nutzfläche 20 Euro pro Quadratmeter in den Raum gestellt. Herr Scheib hatte damals den Eindruck vermittelt, dass mit dem Einverständnis der Anwohner alles sehr zügig abgewickelt werden könnte.

Inzwischen sind wieder drei Jahre vergangen, und die Kosten für die benötigten Ökopunkte für eine Alternativfläche haben sich innerhalb des letzten Jahres fast verdoppelt. Die jahrelangen Verzögerungen in dieser Sache gehen letztendlich zulasten der Anwohner. Deshalb sind meiner Meinung nach bei der Kostenermittlung und Preisfindung für die Anwohner auch die Kosteneinsparungen für die entfallenen Arbeiten, Anpflanzungen und Pflege in den vergangenen 15 Jahren für die Bibliser Gemeindekasse zu berücksichtigen.