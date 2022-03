Die künftigen Erstklässler müssen sich am Montag, 4. April, und am Dienstag, 5. April, in der Steinerwaldschule in Nordheim anmelden. Die Eltern der Kannkinder können telefonisch unter der Nummer 06245/36 20 einen Termin zur Anmeldung im Sekretariat vereinbaren. Die aufzunehmenden Kinder sollen persönlich vorgestellt werden.

Die Schulaufnahme ist gesetzlich wie folgt geregelt:

...