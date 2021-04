Nordheim. „Zum Mitnehmen ist besser als gar nicht“, so die Ansicht von Rainer Gall, stellvertretender Vorsitzenden des Angelsportvereins Rheinmöve. Der ASV hatte zum „Zanderessen to go“ aufgerufen, und 150 Leute hatten vorbestellt. Gall war im Vorfeld der Aktion von etwa 60 bis 80 Portionen ausgegangen, aber die Fülle an Bestellungen übertraf die Erwartungen.

Beim Anruf konnte gleich eine Wunschzeit zum Abholen angegeben werden. Denn auch das mussten die Angler koordinieren, damit immer nur ganz wenige Menschen auf dem Gelände am Neudeichloch waren. Dafür war es dann beim Braten und Vorbereiten etwas schwieriger, denn der Zander sollte ja noch warm auf die Tische zuhause kommen. An den großen Bratpfannen, die in einem Vorzelt draußen untergebracht waren, hingen lange Listen mit Anzahl der Fische pro Bestellung und Abholzeit. Der Zander wurde immer in Schüben gebacken, manchmal war kurz Pause.

In Warmhalteboxen verpackt

Es gab Zander natur oder in Bierteig mit Kartoffelsalat sowie Fischbrötchen entweder mit Lachsschnitzel oder klassisch mit Bismarckhering. Vom ASV waren rund neun Mitglieder im Einsatz, um das Essen vorzubereiten, in die Warmhalteboxen zu verpacken und an die Besteller auszugeben. Gall hatte noch einige Pakete Fisch zusätzlich gekauft. Es lasse sich nicht immer genau sagen, wie viele Filets enthalten sind. „Außen stehen lediglich Gramm-Angaben, und in der Packung variiert das immer zwischen zwölf und 15 Fischen. Da haben wir lieber etwas mehr vorrätig.“

Das beliebte Zanderessen an Karfreitag ist neben der Fastnachtssitzung eine der wenigen Möglichkeiten, die Vereinskasse zu füllen. Im neuen Vereinsheim gibt es rund hundert Plätze. Beim Fischessen drängeln sich dort normalerweise die Gäste. „Die Leute müssen dann nicht so viel einkaufen, und ein weiterer Vorteil ist, die eigene Küche bleibt sauber. Es riecht weder nach Fisch noch nach Bratfett“, so der stellvertretende Vorsitzende. Das seien wohl die Hauptgründe dafür, dass die Aktion an Karfreitag so beliebt sei, abgesehen von der Geselligkeit.

Bei der Rheinmöve habe sich Corona noch nicht groß bemerkbar gemacht. Am eigenen Anglersee könnten die Mitglieder mit viel Abstand sitzen. Austritte gebe es nicht, vielmehr seien beim ASV sogar einige Neue dazugekommen. Auch Arbeitseinsätze gebe es. „Wir haben ja noch ein bisschen was aufzuräumen“, so Gall. Damit meint er die Überreste des alten Vereinsheims, das dem Bau des neuen Deiches zum Opfer fiel. Es gibt noch einige Schutthaufen und „Altlasten“, die zu beseitigen sind.

Eigentlich hatte der Verein 2020 sein 85-jähriges Bestehen. Eine Feier war wegen der Pandemie nicht möglich. „Wir hatten auf 2021 gehofft. Aber so wie die derzeitige Lage durch die hohen Infektionszahlen ist, können wir das noch nicht genau sagen.“ Es ist geplant, ein großes Essen für die Mitglieder und Freunde des Vereins zu veranstalten, und es sollte ein paar Spiele zur Unterhaltung geben. Aber Gall schätzt, dass die Infektionszahlen nach Ostern wieder nach oben gehen, weil über die Feiertage nicht alles gemeldet werde. Vielleicht sei das Fest Ende des Sommers oder im frühen Herbst auf dem eigenen Gelände möglich.

