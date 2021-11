An Opfer erinnern

Biblis. Am Dienstag, 9. November, um 18 Uhr, wird in einer öffentlichen Gedenkfeier am ehemaligen Standort der Synagoge Biblis in der Bachgasse an die Novemberpogrome von 1938 erinnert. Die Ansprache hält Bürgermeister Volker Scheib. Für die katholische und evangelische Kirchengemeinde sprechen Pfarrer Reichert und Pfarrer Polzer. Abschließend erfolgen die Kranzniederlegung und das Anzünden der Lichter zum Gedenken.

In der sogenannten Reichspogromnacht wurden auch in Biblis Häuser und Wohnungen jüdischer Bürger zerstört. Gemeinsam soll all jener gedacht werden, die 1933 hier gelebt haben und zur Flucht gezwungen oder deportiert wurden und ihr Leben lassen mussten.

Günter Mössinger vom Verein für Heimatgeschichte Nordheim wird im Anschluss im Rathaussaal die neusten Schenkungen vorstellen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Gedenkfeier teilzunehmen. Der Zugang zum Veranstaltungsbereich ist aufgrund der Corona-Vorgaben des Landes Hessen nur für eine begrenzte Zahl an Personen möglich. red