Altes Bibliser Rathaus soll wie vor 70 Jahren aussehen

Biblis. „Es ist ein wunderbares Projekt“, schwärmte Bürgermeister Volker Scheib im Bibliser Bauausschuss. Bei der Außensanierung des alten Rathauses sollen der Dachreiter und der Glockenturm verändert werden. „Bis 1953 war der Reiter spitz und der Turm achteckig. Diesen alten Zustand wollen wir wieder herstellen“, kündigte Scheib an.

Für diese Sanierung arbeitet die Gemeinde mit dem Denkmalschutz und dem Land zusammen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 514 000 Euro, der Architekt aus Worms erhalte rund 50 000 Euro zusätzlich. Fördermittel seien bereits genehmigt. Unter anderem steuert das Land 60 Prozent bei. „Der Dachreiter kann ein weiteres Wahrzeichen der Gemeinde werden. Wir möchten die Bevölkerung auf diese Reise mitnehmen – in Form eines Tages der offenen Tür“, so Scheib. Dem Konzept stimmten alle zu.

Beim Thema Riedhalle zeichnet sich eine Lösung ab. Scheib erläuterte, dass dort eine separate Heizung aufgestellt und eine eigene Stromversorgung aufgebaut werden kann. Denn durch den Abriss des Schulgebäudes wird die Halle von den Versorgungsleitungen abgeschnitten. „Dadurch könnte die Halle fünf bis sieben Jahre länger genutzt werden, und es kostet uns rund 100 000 Euro. Das gibt uns Zeit, einen neuen Standort zu suchen, denn der Kreis will nicht auf dem Baufenster auf dem Schulgelände bauen“, erklärte Scheib.

Goethestraße im Gespräch

SPD-Fraktionschef Sven Vollrath machte den Vorschlag, das eigene Gelände zur Friedhofserweiterung Goethestraße für einen Hallenneubau zu prüfen. „Da könnte inzwischen die Halle entstehen, während der Schulsport noch in der Riedhalle stattfindet.“ Das hält er für sinnvoller, als den Schulsport in der Pfaffenauhalle zu planen, weil die Schüler einen weiten Weg hätten. Ein Anbau an der Pfaffenauhalle für Veranstaltungen, wie ihn der Bürgermeister zuvor vorgestellt hatte, macht in Vollraths Augen wenig Sinn.

Biblis könne den Kreis dann mit einem langjährigen Mietvertrag in der Goethestraße binden. Bei einem Abriss der Riedhalle nach Ende der gewonnenen Jahre solle überlegt werden, was mit dem Grundstück passiert. Dort könnte Betreutes Wohnen entstehen, so Scheib.

Christopher Wetzel (CDU) sah Scheibs Pläne ebenfalls kritisch, denn eine Veranstaltungshalle in der Pfaffenau koste Geld, verursache Folgekosten und stehe zu vielen Zeiten leer. Der Ausschuss empfahl einstimmig, das Geld in den Haushalt für 2022 zu stellen und auch das Gelände in der Goethestraße als möglichen Standort für eine Mehrzweckhalle zu prüfen.

Marsch-Kreisel nun fertig

Seit einer Woche ist der sogenannte Marsch-Kreisel ist fertig. Scheib dankte den Firmen, die sehr gut gearbeitet hätten und der Bauverwaltung. Restarbeiten stünden noch aus. Einen Lärmschutz Richtung Richard-Wagner-Straße wird es nicht geben. Dafür waren die Grenzwerte nicht erreicht worden. Das Vergabeverfahren zur Umsetzung des Bebauungsplans für das Helfrichsgärtel IV und V wurde empfohlen. Dafür hatte am Vorabend der Gemeindevorstand 25 000 Euro aus dem Sperrvermerk freigegeben. Damit soll ein Projektsteurer gefunden werden. Die Gemeinde behalte nach wie vor die Oberhand über alles.

In Nordheim sind Bauflächen festgelegt worden: Die 1,8 Hektar sind auf zwei Standorte aufgeteilt. So soll es Bauplätze gegenüber vom Friedhof und hinter dem Sportplatz geben. „Das Sportstättenkonzept hat ja ergeben, dass dort kein Fußball mehr gespielt wird. So passt das ganz gut“, äußerte sich Scheib. Insgesamt soll die dörfliche Infrastruktur im Ort erhalten bleiben.

