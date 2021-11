Als Polizisten ausgegeben

Biblis. Innerhalb weniger Stunden sind am Mittwoch drei Haushalte in Biblis mit einer neuen Variante des falschen Polizisten konfrontiert worden. Bislang kam es laut Polizei glücklicherweise zu keinem Vermögensschaden. Damit das so bleibt, warnt die Polizei eindringlich vor dieser Masche. Die Gesprächssituation beginnt damit, dass sich eine angebliche Polizistin oder ein Polizist aus Frankfurt meldet und von der Festnahme einer Einbrecherbande berichtet. Dabei seien dann auch Zettel aufgefunden worden, auf denen nicht, wie althergebracht, die Adresse, sondern die Bankverbindungen notiert seien. Für die Überprüfung des Online-Banking-Accounts werden die Angerufenen aufgefordert, die Software „Team-Viewer“ zu installieren. Spätestens hier muss jeder innerlich die Notbremse ziehen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Denn mit dieser Software spionieren die Betrüger sämtliche Eingaben und Daten im Computer aus und können so über das Konto beliebig verfügen.

Einfach auflegen

Die Polizei rät daher, misstrauisch zu bleiben, sobald es ums Portemonnaie geht. Um nicht unter Druck gesetzt zu werden, sollte man einfach auflegen. Das ist nicht unhöflich, sondern eine Schutzmaßnahme, um über die Situation in Ruhe nachzudenken und sich bei Vertrauten oder der Polizei zu vergewissern, ob alles seine Ordnung hat.

Das Phänomen ist erstmals an der Bergstraße in Südhessen bekannt geworden. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass die Masche höchstwahrscheinlich auch in anderen Regionen in Südhessen versucht wird.