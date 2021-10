Als Drittfrau auf der Seidenplantage

Biblis. Das Wochenende in der Bibliser Filminsel startet am Donnerstag, 7. Oktober, 20 Uhr, mit „May, die dritte Frau“. Der Film spielt in Vietnam im 19. Jahrhundert. Die 14-jährige May reist in einem Boot auf dem Fluss, um einen Mann zu heiraten, den sie nie getroffen hat. Als dessen dritte Ehefrau soll May ein neues Leben auf einer Seidenplantage beginnen. Die anderen beiden Ehefrauen zeigen ihr die täglichen Rituale und die Regeln, die sie beherrschen muss. Als sie schwanger wird und es zu einer heimlichen Liebesaffäre kommt, bahnt sich eine Tragödie an. Im Kino gilt die 3G-Regel. Die Tickets gibt’s ausschließlich online. cid

