„Aktiver Naturschutz spielt bei wenigen Menschen eine Rolle“

Biblis. Engagiert setzen sich seit vielen Jahrzehnten die Mitglieder des Vereins für Vogel- und Naturschutz Biblis ein. Gerade durch ihre Jugendgruppe und Kooperationen mit Kindergärten versuchen sie von klein Zeichen zu setzen. Dem Verein fehlt es jedoch an erwachsenen Aktiven. „Obwohl der Klimawandel bei vielen Menschen angekommen ist, spielt der aktive Naturschutz nach wie vor nur bei wenigen Menschen eine Rolle, was wir auch bei uns im Verein immer wieder feststellen müssen“, resümiert Vorsitzender Markus Wolter.

Gewählte und Geehrte Vorsitzender: Markus Wolter Stellvertretender Vorsitzender: Sebastian Schader Rechnerin: Bruni Wolter Schriftführerin: Annett Scheibe Bauer Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde Andreas Eisenmann. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Maria Heuser, Anneliese Held, Matthias Schaaf, Günther Kissel, Peter Stocker, Fritz Lehmann und Markus Wolter ausgezeichnet. str

Erfreut konnte er bei der Jahreshauptversammlung berichten, dass sich die aktuelle Jugendgruppe trotz Corona gut entwickele. Einige Monate konnte man sich nicht treffen, jetzt sei dies wieder möglich und gut 15 Kinder seien mit Begeisterung dabei. Coronabedingt kann der Verein einige Aktivitäten jedoch nicht wie gewohnt durchführen. „Die Zusammenarbeit mit dem NABU Lampertheim ist leider dadurch komplett eingebrochen. Im Oktober haben wir zwar noch eine Weiterbildung mit einem Naturpädagogen für die Jugendleitung durchgeführt, weitere Aktivitäten waren jedoch nicht möglich“, bedauert Wolter. Gleiches gilt für die Betreuung der Biblis Kindergärten. Lediglich mit der Kindertagesstätte Pusteblume konnte eine Apfelsaftpresse-Aktion durchgeführt werden. Beim Thema Krötenzaun Richtung Landwaden ist ebenfalls ein Stillstand zu vermelden. Hier habe sich das Thema von Bibliser Seite inzwischen leider komplett erledigt. „Nach wie vor hätten wir hier gerne mit der Jugendgruppe unterstützt. Der Kontakt zu den Verantwortlichen ist jedoch leider komplett abgebrochen“, so Wolter.

Schön sei dagegen, dass im Rahmen des Wanderfalkenschutzes wieder am Kraftwerk im Jahr 2020 zwei Jungtiere beim Ausfliegen beobachtet werden konnten. Bei der Graureiherkolonie sehe es nicht so gut aus. 2020 waren kaum noch Nester besetzt, von ursprünglich 13 bis 14 Nestern wurden lediglich noch vier angenommen.

Rückzugsgebiete erhalten

Weiterhin sieht der Verein den starken Rückschnitt von Hecken in der Gemarkung kritisch. Dies sei insofern problematisch, da die Hecken mitunter an Breite verlieren und etwa Vögeln nicht mehr ausreichend Versteckmöglichkeiten bieten. „Hier werden wir den Kontakt zur Gemeinde suchen und nachfragen, ob harte Rückschnitte wirklich notwendig sind. In Zeiten von ausgeräumten Landschaften und dem viel diskutierten Insektensterben sollten wir versuchen, solche Rückzugsgebiete zu erhalten“, sagte Markus Wolter.

Dieser berichtete auch über das vom Verein 2016 erworbene 8000 Quadratmeter große Gelände, welches mit Amphibienteiche, verschiedenen Steinhaufen und diversen Hecken ausgestattet wurde. Dadurch soll in wenigen Jahren ein ökologisch wertvolles Biotop erschaffen werden. Auf einem 4400 Quadratmeter großen Grundstück auf Pachtbasis soll ab Oktober eine Blühwiese entstehen. Von Mitgliedern wurde zudem der Schnitt von Kopfweiden und die Pflege sowie Unterhaltung der Streuobstwiesen durchgeführt. „Leider müssen zunehmend feststellen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, allen Arbeiten nachzukommen“, so Wolter, der Verein suche nach weiteren Aktiven.

Mitglieder verabschiedet

Bei der Jahreshauptversammlung fanden zudem Wahlen statt. Zuvor verabschiedete Markus Wolter zwei langjährige Mitglieder aus dem Vorstand. So seinen Vater und ehemaligen Vorsitzenden Rudolf Wolter, der nach 45 Jahren aus dem Vorstand ausschied. Er war sechs Jahre lang stellvertretender Vorsitzender (1991 bis 1997), zwölf Jahre dann Vorsitzender (1997 bis 2009). Er war für den Schnitt der Obstbäume zuständig sowie für die Betreuung der Wanderfalken oder der Feldholzinsel in der Nähe des Rheins, kümmerte sich um die Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Schulklassen, organisierte Treffen, Feste und weitere Aktivitäten und war natürlich administrativ stark in den Verein eingebunden. Hinzu kamen unzählige ehrenamtliche Arbeiten draußen in der Natur sowie Instandhaltungsmaßnahmen auf dem Vereinsgelände.

Auch Michael Eichenauer trat aus gesundheitlichen Gründen nach 24 Jahren vom Amt des Schriftführers zurück. Nebenbei war Michael Eichenauer 33 Jahren in der Jugendleitung aktiv. Zukünftig wird er als Beisitzer für den Verein tätig sein, sein Amt wird von Annett Scheibe Bauer übernommen.