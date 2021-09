Actionfilm mit Vin Diesel

Biblis. Die Filminsel Biblis startet mit „Ich bin dein Mensch“ am Donnerstag, 16. September, 20 Uhr, in die neue Woche. In dem Streifen geht es um Alma, die an einem Experiment für die Ethikkommission teilnimmt. Sie soll einen Bericht abgeben, ob man in Deutschland Roboter zulassen soll, die sich kaum vom Menschen unterscheiden lassen. So kommt Tom in ihr Leben, ein Roboter, der darauf programmiert ist, der perfekte Partner für sie zu sein und sie dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben. Die Regie führte Maria Schrader.

Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. September, 20 Uhr, ist „Fast & Furious 9“ auf der Leinwand zu sehen. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster Dominic und viele mehr sorgen auf rasante und spektakuläre Weise dafür, eine Weltverschwörung zu stoppen.

Mürrischer Professor

Für Kinder läuft am Sonntag, 19. September, um 15 Uhr „Tito, der Professor und die Aliens“. Der Professor arbeitet nach dem Tod seiner Frau weitgehend allein an geheimen Weltraumprojekten der US-Regierung. Als sein Bruder in Italien stirbt, ziehen dessen Kinder zu ihrem mürrischen Onkel in die USA.

Im Kino gilt die 3G-Regel. Die Plätze sind reduziert, Tickets gibt’s ausschließlich online. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Vorstellung. Am Freitag, 17. September, 19 Uhr, steht die jährliche Mitgliederversammlung an. cid

