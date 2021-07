Acker gerät in Brand

Biblis. Trockene Hitze und immer neue Sturzbäche, die sich vom Himmel ergießen, fordern zurzeit die Einsatzkräfte in der gesamten Region. Anfang vergangener Woche war die Bibliser Wehr gleich mehrfach wegen nasser Keller unterwegs, am Samstagabend gegen 18.25 Uhr mussten die Feuerwehrleute wegen eines Flächenbrandes zur Kreuzung B 44/Josef-Seib-Straße ausrücken. Vor Ort standen zirka 25 Quadratmeter eines abgeernteten Getreidefelds in Flammen, berichtet Johannes Berg von der Bibliser Wehr. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und kontrollierten das Gelände mit der Wärmebildkamera. Im Einsatz war die Feuerwehr Biblis mit zwei Fahrzeugen. Gegen 18.50 Uhr konnten die Kameraden wieder nach Hause zurückkehren. red

