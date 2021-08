Achtsamkeit erlernen

Biblis. Die TG Biblis macht ihren Mitgliedern zwei neue Angebote, die beide von Monika Hedrich-Lehmann gestaltet werden. Der eine Kurs startet ab Donnerstag, 2. September in Präsenz und findet von 18.15 bis 19.15 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht die Bewegungskunst Qi Gong. Qi Gong will die Teilnehmer in ihre Mitte führen, zurück in die Balance. Langsame Bewegungen, ausgeführt in innerer Achtsamkeit, beruhigen Körper und Nervensystem. Die Übungen eigenen sich für jedes Alter und auch für Menschen mit Bewegungseinschränkung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das zweite Angebot findet online über die Internet-Plattform Zoom statt. Dabei geht es um die 18 Formen der Harmonie im Taiji-Qigong. Dieser Kurs startet am Dienstag, 7. September, von 17.30 bis 18.30 Uhr und dauert zehn Abende. Der Kurs beschäftigt sich mit den Übungen eins bis zehn und der Übung 18. Sie sind auch für absolute Anfänger und für jedes Alter gut geeignet. Die sanften, harmonisch fließenden Übungen der 18 Formen der Harmonie wecken Energie und verbreiten gute Laune. Die Übungen können von jedem leicht erlernt und in den Alltag gut integriert werden.

Anmeldungen für beide Angebote nimmt die TG Biblis entgegen. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.tg-biblis.de oder unter Telefon 06245/90 05 28 1. red