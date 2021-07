Abteilungen stellen sich Familien vor

Biblis. „Es soll ein schöner, gemütlicher und entspannter Nachmittag für Familien werden“, erklärte Christiane Müller, stellvertretende Vorsitzende der Turngemeinde (TG) Biblis. Diese hatte zu einem Kindersommerfest für die ganze Familie auf die Grünfläche im Pfaffenaustadion eingeladen. Dort sorgten Trainer und Übungsleiter aus verschiedenen Abteilungen für bewegte Abwechslung für Groß und Klein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es sei eher eine spontane Idee gewesen aus den Reihen der TG, ein solches Fest erstmals auszurichten. Doch der Verein könne sich vorstellen, diese Veranstaltung nun regelmäßig zu organisieren. „Wir haben uns überlegt, wie wir die Familien wieder mehr an den Verein heranbringen können. Der Sportbetrieb fängt zwar wieder an, doch wir merken auch, dass sich durch Corona einiges verändert hat“, so Müller. „Coronabedingt haben wir zudem auf eine Bewirtung durch den Verein verzichtet und alle gebeten, sich für ein Picknick selbst zu versorgen. Was auch sehr gut ankam“, freut sich die stellvertretende Vorsitzende. Sie fand es zudem toll, dass die Eltern mit ihren Kindern an den Angeboten teilnahmen und auch selbst sportlich aktiv wurden. Schon zu Beginn beim „Taffi-Lied“ machten alle mit.

Dann konnten die Familien das Angebot selbst entdecken. Auf der Grünfläche hatten verschiedene Abteilungen wie Turnen, Gymnastik, Handball oder Taekwon Do ihre Stationen aufgebaut Beim Handball konnten die Kinder mit Bällen üben, werfen und Zielgenauigkeit ausprobieren. Die Turner hatten einen großen Hindernisparcours aufgebaut. Eine Herausforderung gab es gleich zu Beginn. Da musste Wasser in einen Becher geschöpft und dieser dann durch den Parcours getragen werden. Am Ende konnten die Teilnehmer mit einem nassen Schwamm die beiden Figuren Asterix und Oberlix umwerfen.

„Uns ist es wichtig, dass die Kinder und Erwachsenen verschiedene Abteilungen spielerisch kennenlernen“, sagte Müller. Entsprechend habe die TG auch ihr Kinder- und Jugendkonzept etwas umgestaltet. So gibt es die Gruppe „Kinder in Bewegung“ für Mädchen und Jungen von vier bis sechs Jahren. Hier sollen nun regelmäßig Übungsleiter aus den verschiedenen Abteilungen der TG Stunden gestalten. „Damit die Kinder hier schon erleben können, was es alles in der TG gibt“, so Müller. So erleichtere man den Jungen und Mädchen den Einstieg in die anderen Abteilungen, wenn diese sich nach der „Kinder in Bewegung“-Zeit neu orientieren möchten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2