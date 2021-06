Abholservice statt Kuckucksfest

Nordheim. Auch dieses Jahr muss das Kuckucksfest des Gesangvereins Nordheim ausfallen. Dafür bieten die Sänger am Sonntag, 13. Juni, aber Speisen zum Mitnehmen an. Gegen Vorbestellung werden Steaks oder Putenspieße gegrillt und mit Backofenkartoffeln und Sour-Cream ausgegeben. Bis spätestens Mittwoch, 9. Juni, müssen die Wünsche bei Irmtraud Arnold unter der Telefonnummer 06245/36 90 oder bei Renate Weissbrodt unter 06245/33 83 angemeldet werden. Für die Abholung sind passende Behälter oder Töpfe mitzubringen. Am Nachmittag verkaufen die Sängerinnen und Sänger Kuchen und Torten der Vereinsmitglieder. Bei der Abholung ist auf Masken und Abstand zu achten. red

