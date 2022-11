Mit „Der Gesang der Flusskrebse“ beginnt die neue Kinowoche in Biblis. Es handelt sich um eine Literaturverfilmung, die am Donnerstag, 1. Dezember, um 20 Uhr zu sehen ist. Der Roman stammt von der Amerikanerin Delia Owens, die als Zoologin 20 Jahre in verschiedenen afrikanischen Ländern Elefanten, Löwen und Hyänen erforschte. Die Handlung dreht sich um das Mädchen Kya, das mit nur sechs Jahren

...