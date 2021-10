Abenteuer im Weltraum

Biblis. „Coup“ läuft am Donnerstag, 28. Oktober, 20 Uhr, zum Auftakt des langen Filminsel-Wochenendes. 1988 entdeckt ein Angestellter eine Sicherheitslücke in seiner eigenen Bank und bringt so einige Millionen in seinen Besitz. Nach diesem erfolgreichen Coup setzt er sich nach Australien ab und möchte Frau und Kind nachholen.

Der neue Jungstar Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson und Oscar Isaac spielen die Hauptrollen in „Dune“ von Denis Villeneuve. Von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Oktober, jeweils 20 Uhr, wird das Weltraumabenteuer nach einem Roman von Frank Herbert gezeigt. Es ist die Geschichte von Paul Atreides, der gemeinsam mit seinen Eltern Herzog Leto und Lady Jessica auf den Planet Arrakis umsiedelt, der auch Dune genannte wird. Dort sollen die Atreides die Förderung des Spice sicherstellen, einer Droge, die intergalaktische Reisen möglich macht.

Die „Sommer-Rebellen“ zeigen am 31. Oktober, 15 Uhr, im Kinderfilm, was in ihnen steckt. Jonas ist elf Jahre alt und mächtig genervt. Seit sein Vater gestorben ist, gibt es zu Hause nur noch Ärger und so kann er es kaum erwarten, in den Sommerferien zu seinem coolen Opa Bernard in die Slowakei zu fahren.

Im Kino gilt die 3G-Regel. Die Plätze sind nach wie vor reduziert und die Tickets gibt’s ausschließlich online unter www.filminsel-biblis.de. cid

