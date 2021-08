Abend mit Lizzy Aumeier fällt aus

Biblis.. An diesem Mittwochabend wollte die bayrische Kabarettistin und Musikerin Lizzy Aumeier ihr Publikum beim Bibliser Open-Air mit deftigem und tiefsinnigen Witz unterhalten. "Leider müssen wir den Auftritt krankheitsbedingt absagen", teilt die Filminsel Biblis am Vormittag mit. Das kommunale Kino hatte die Künstlerin für ihr XXL-Open-Air eingeladen, das bereits am Freitag begonnen hat. Bis zum kommenden Wochenende sind auf der großen Leinwand im Pfaffenau-Stadion verschiedene Filme zu sehen. Das Filminsel-Team bedauert die Absage ganz besonders, weil mit dem Erlös die Flutopferhilfe unterstützt werden sollte. Für die gekauften Karten wird das Geld zurückerstattet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1