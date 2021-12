70 Prozent lassen sich boostern

Biblis. Es war bereits der zweite Impftermin in der Riedhalle innerhalb einer Woche. Bürgermeister Volker Scheib stand am abgetrennten Bereich vor der Halle, wo sich die Impfwilligen anstellen konnten. Er fragte jeden nach Art der Impfung und diejenigen, die sich boostern lassen wollten, nach dem Datum der Zweitimpfung, um zu vermeiden, dass sich die Leute umsonst anstellten. „Ich fange hier die wichtigsten Fragen ab. Zum Beispiel, wenn jemand ohne Impfpass kommt und nur den digitalen Nachweis auf dem Handy dabei hat. Das geht natürlich auch, aber der Aufkleber muss ja noch irgendwo hin“, erläuterte Scheib. Drinnen gab es drei Stationen: für die Anamnese, das Impfen und die Formalitäten danach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Scheib würde gerne noch viel mehr machen, besonders für die Senioren und die Leute mit Einschränkungen. „Ich hätte gerne, dass man das mit Nummern macht oder sogar mit Terminvergabe. Das ist leider derzeit noch nicht möglich“, sagte er.

Impfzentrum in Planung

Bürgermeister Volker Scheib (r.) nahm die Impfwilligen in Empfang. © Dirigo

Scheib ist in Verhandlung mit einem Logistiker vor Ort, der gerade ein Testzentrum vorbereitet. Mit ihm wird es vielleicht auch ein Impfzentrum in Biblis geben, aber noch ein anderer Anbieter ist im Gespräch. Bis es so weit ist, soll es in der Riedhalle etwa alle 14 Tage Impfangebote geben. Im Januar geht es weiter, der Termin steht aber noch nicht fest.

Schätzungsweise waren es rund 50 Prozent Bibliser, die zur Riedhalle gekommen waren, die übrigen kamen aus dem gesamten Ried und einige von der Bergstraße. Rund 70 Prozent ließen sich boostern, es waren auch zehn bis 15 Prozent Erstimpfungen dabei. „Ich bin stolz drauf, dass wir diese Personen dazu bringen konnten, sich den Piks verabreichen zu lassen“, so Scheib. cid

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2