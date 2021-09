35 Menschen lassen sich piksen

Biblis. Das Impfmobil kam auf seiner Tour durch die Städte und Gemeinden im Landkreis auch nach Biblis. Dort konnten Impfwillige sich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson immunisieren lassen. Das Impfmobil war auf dem Parkplatz am Bürgerzentrum zu finden und bot von 8.30 bis 15 Uhr die Möglichkeit für einen Piks an. 150 Dosen wären in Biblis zum Verimpfen möglich gewesen, 35 Personen nahmen das Angebot wahr. „Wir hätten zwar mehr Kapazitäten gehabt, jedoch sind wir trotzdem mit diesem Ergebnis zufrieden“, meinte Stefan Hoffmann von der Gemeindeverwaltung. Mit dieser Aktion hätten doch noch einige Bürger zur Impfung mobilisiert werden können.

Schon früh in der Pandemie hatte Bürgermeister Volker Scheib dafür gesorgt, dass es einen direkten Ansprechpartner für alle Belange rund um das Impfen im Bibliser Rathaus gab. Stefan Hoffmann übernahm diese Servicestelle und half auch mit bei der Organisation des dezentralen Impfens der über 80-Jährigen in Biblis. Dabei wurden etwa 115 Senioren in der Riedhalle geimpft, sie erhielten so ihre erste und zweite Impfung.

Nun kam das Impfmobil in Biblis vorbei. „Die Organisation lief über das Impfzentrum. Die Gemeinde stellte einen Platz zur Verfügung und noch ein paar Dinge“, so Hoffmann. Dazu zählten Stühle, Tische, Pavillions und die sanitären Anlagen im Bürgerzentrum. Das Impfteam bekam tröpfchenweise Impfwillige zu sehen, der ganz große Ansturm oder gar Warteschlagen blieben aus. So arbeiteten Helfer über den Tag 35 Personen ab, wobei für die Impfkampagne natürlich jeder Piks zählte. Die Bürger seien selbst schon sehr sensibilisiert und informiert zum Thema Impfung. Dies merkte Hoffmann auch bei Anrufen.

Am Anfang hätten Senioren und Menschen aus den ersten Prioritätengruppen angerufen. Hier kamen Fragen auf wie: Kann ich mich impfen lassen? Zu welcher Prioritätengruppe gehöre ich? Wie erhalte ich meinen Impftermin? Wer zahlt für die Impfung? Oder auch die Fragen: Muss ich mich überhaupt impfen lassen? Wie komme ich ohne Angehörige nach Bensheim ins Impfzentrum, und wer zahlt den Transport?

Fragen zur dritten Impfung

Noch immer gebe es Anrufe und Fragen, wobei sich die Themen geändert hätten. „Es kommen weniger Nachfragen zum Impfen oder zum Impfzentrum, vermehrt zu Verordnungen und daraus resultierenden Einschränkungen. Die Leute wollen wissen: Was gilt für wen“, berichtet er aus seinem Alltag.

Aktuell kämen vermehrt Anfragen bezüglich der „dritten“ Impfung, die Menschen interessiert, ob sie eine Auffrischung bekommen. Andere möchten wissen, welcher Wirkstoff für ihre Zweitimpfung sinnvoll sei. Bei medizinischen Fragen verweise er auf den Hausarzt. Stefan Hoffmann ist zu den Sprechzeiten des Bürgerbüros unter 06245/28 884 sowie per E-Mail an impfung@biblis.eu zu erreichen. str