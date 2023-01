3000 Euro für die Lebensretter

Biblis. Einen finanziellen Motivationsschub in Höhe von 3 000 Euro überbrachte Geschäftsführerin Sandra Trautmann von der Fiege Logistik Biblis GmbH: Das Jungendeinsatzteam der DLRG Ortsgruppe Biblis – kurz: JET-Team –, das trotz Corona-Einschränkungen starken Zuwachs erhalten hat, soll von dem Geld mit Rettungskleidung ausgestattet werden.

Jugendleiterin Jana Schäfer, Vorsitzender Daniel Hofmann und seine Stellvertreterin Britta Fischer freuten sich sichtlich. Sandra Trautmann informierte sich eingehend über die Arbeit der Ehrenamtlichen, die bei Ertrinkungsunfällen, Bootshavarien oder bei der Personensuche zum Einsatz kommen. Besonderes stolz ist man auf die wachsende Anzahl von ausgebildeten Tauchern. Zweite Vorsitzende Britta Fischer machte deutlich, dass diese jedoch nie ungesichert ins Wasser gehen.

Neben der DLRG Ortsgruppe Biblis will das Logistik Unternehmen mit gleicher Summe das Diakonische Werk Bergstraße für die Tafel Lampertheim und das Zentrum der Wohnungslosenhilfe unterstützen. Zudem kommen das Tierheim in Heppenheim und der Verein Tiere in Not Odenwald in den gleichen finanziellen Genuss. Das berichtete der Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Matthias Wetzel. Fell