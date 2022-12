30 000 Euro für Sportplatz

Wattenheim. Im Gegensatz zum Ortsbeirat in Nordheim einen Tag zuvor hatte Bürgermeister Volker Scheib dieses Mal eine Übersicht dabei, auf dem die Haushaltsmittel für beide Ortsteile verzeichnet waren. Für Wattenheim standen 40 000 Euro für den Carport der Feuerwehr drauf. Für die Ruhepole sind 5000 Euro vorgesehen. „Es kann sein, dass es nicht nur einen gibt“, merkte Scheib an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Bepflanzung vor der Pizzeria, die inzwischen ein Burger-Laden ist, sind 2500 Euro eingestellt. Größere Posten sind noch die Duschen im Sportheim mit 15 000 Euro und die Beregnungsanlage des Fußballplatzes für 30 000 Euro. Die Gelder für das Stadion Wattenheim laufen über den Posten Fußball. Genau wie die Begrünung der Straße „Am Golfpark“, die Energieberatung für die gemeindlichen Häuser, das Förderprogramm „Ein Baum im Garten“ und das Mobilitätskonzept der Großgemeinde sind die vorgesehenen Summen für Wattenheim in diesen gemeinsamen Produkten enthalten.

„Die Vergabe für die Beregnungsanlage für den FC Boys erfolgt über Winter. Die Mittelhecke wird ebenfalls zurückgeschnitten. Im Januar werden die Duschen im Sportheim gemacht“, erläuterte der Bürgermeister. Zum Haushaltssicherungskonzept teilte er mit, dass es eine Sondernutzungssatzung gebe. Hier werde dann geregelt, dass zum Beispiel so eine Baustelle wie derzeit in der Schulstraße mit der aufgerissenen Gehwegdecke nicht ewig bestehen könne, ohne dass eine Gebühr bezahlt werden muss. „Auch die Friedhofsatzung sieht vor, dass die Gemeinden auf 80 Prozent der Kosten kommen müssen“, so Scheib. Außer der Vorsteherin Sigrid Ambros waren lediglich noch zwei weitere CDU-Mitglieder anwesend, die übrigen waren entschuldigt. Da es keine Rückfragen oder Anmerkungen gab, wurde der Haushalt einstimmig empfohlen.

Ergebnis der Blitzaktion

Der Bürgermeister gab noch einen Überblick über das Ergebnis der Blitzaktion in den letzten Wochen. An einem Tag war der mobile Blitzer rund acht Stunden im Ortsteil im Einsatz. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Autofahrer lag bei 38 Stundenkilometern. Auch vom „Smiley“ gab es eine Bilanz, denn er zeigt nicht nur die Geschwindigkeit der Pkw-Fahrer an, sondern zählt auch gleichzeitig die Fahrzeuge. Von 4. November bis 1. Dezember ergaben sich Spitzenzeiten zwischen 14 und 19 Uhr (meist Pendlerverkehr), pro Stunde fahren etwa 180 Autos aus Nordheim an.

„Die meisten fahren in dieser 50er-Zone sogar langsamer als erlaubt. Das hängt wohl damit zusammen, dass dort die Bäckerei und oft parkender Verkehr ist und man auch auf Busse Rücksicht nehmen muss“, so Scheib. Es gab nur einen Ausreißer, der mit 106 Stundenkilometern früh morgens gegen 6 Uhr durchgebrettert ist. Am 9. November hat das Ordnungsamt Bußgelder in Höhe von 3500 Euro verhängt, von denen aber nur ein Bruchteil an die Gemeinde geht.

Das Kreuz vor der Raiffeisenbank soll jetzt sechs Meter in Richtung Kleidercontainer verschoben werden, so das Ergebnis der zuständigen Fachleute. Allerdings wurde ein beschädigtes Teil bereits bei der kürzlichen Begehung mitgenommen, und auch der Rest wird dann über Winter bei der KMB eingelagert. „Die Versetzung soll im nächsten Frühjahr erfolgen“, teilte der Bürgermeister mit.

Sein Dank ging an die Kita Glückskäfer, die den Schmuck für die Weihnachtsbäume auf dem Friedhof und vor dem Dorfgemeinschaftshaus gebastelt hatte. cid