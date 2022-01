23-Jährige nach Kellerbrand in Biblis leicht verletzt

Biblis. Leicht verletzt ist eine 23-Jährige nach einem Brand in einem Bibliser Mehrfamilienhaus am Donnerstagabend ins Krankenhaus gekommen. Das Feuer ist laut Polizei im Keller des Gebäudes in der Alten Schulstraße ausgebrochen. Der Alarm ging um 22.45 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Sie vermuten, dass die Heizungsanlage wegen eines Defekts in Brand geraten ist. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Biblis, Wattenheim und Nordheim hätten das Feuer schnell löschen können, teilt ide Polizei mit. Sie schätzt den finanziellen Schaden auf rund 30 000 Euro.

