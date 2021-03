Biblis. „Bei uns im Kreis läuft das dezentrale Impfen sehr gut an“, freute sich Landrat Christian Engelhardt. In Gemeinden, die zwanzig Kilometer vom Impfzentrum in Bensheim entfernt liegen, werden dezentrale Impfstellen eingerichtet. Diese richten sich an weniger mobile Menschen über 80 Jahre, die sich so in ihrem Heimatort impfen lassen können. Nach Groß-Rohrheim am Sonntag fand am Montag eine dezentrale Impfung in der Riedhalle in Biblis statt. „Hier konnten 110 Personen geimpft werden“, so der Landrat, der sich ein Bild vor Ort machte.

„Aktuell besuche ich jeden Tag dezentrale Impfstellen im Kreis. Die Gemeinden leisten hier gute Arbeit. Gleiches gilt für die mobilen Impfteams“, lobte Christian Engelhard. Die dezentralen Impfstellen seien zwar recht aufwendig, jedoch eine sinnvolle Ergänzung, um gerade älteren Menschen eine Impfmöglichkeit anzubieten. Das dezentrale Impfen gelte im Moment für Städte und Gemeinden, die 20 Kilometer vom Impfzentrum Bensheim entfernt liegen.

Als Nächstes sollen auch Gemeinden und entsprechende priorisierte Gruppen in einem Radius von 15 Kilometern vom dezentralen Impfen profitieren. „Die Gemeinden leisten vor Ort die wichtige Vorarbeit für die Termine. Sie kennen ihre Seniorinnen und Senioren“, betonte der Landrat und verwies auf die Terminvergabe und die Bereitstellung der örtlichen Infrastruktur.

„Wir haben in kurzer Zeit die Riedhalle, entsprechend aller Vorgaben, als lokales Impfzentrum herrichten können“, berichtete der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib, der vor dem Besuch des Landrats am frühen Morgen in der Riedhalle vorbeischaute. „Das beginnt beim Empfang und Wartebereich, bei den Kabinen für die ärztliche Vorbesprechung sowie für den Impfvorgang, dem Aufstellen von Tischen, Desinfektionsständern, Wegeverläufe und geht bis hin zum Ruhebereich und einem Bereich für Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben“, führte Scheib aus.

Über den Tag hinweg kamen 110 angemeldete Personen zum Impfen in die Riedhalle. Diese waren zuvor von der Gemeinde kontaktiert worden. „Dies übernahm unser Impfkoordinator Stefan Hoffmann mit seinem Team, er ist für alle Fragen rund um das Impfen für die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Biblis zuständig ist“, erläuterte Bürgermeister Scheib.

550 Personen angeschrieben

Insgesamt wurden etwa 550 Personen ab 80 Jahren angeschrieben, hiervon nahmen 110 das Angebot des lokalen Impfens wahr. „Auch in anderen dezentralen Impfzentren liegt der Wert an Menschen, die sich vor Ort impfen lassen, bei um die 20 Prozent“, ergänzte der Landrat. Die Mehrzahl komme direkt nach Bensheim, dort im Impfzentrum werden aktuell 1000 Personen pro Tag geimpft.

„Wir verimpfen hier in Biblis den Impfstoff Moderna, der direkt vor Ort von zwei Apothekern vorbereitet wird“, berichtet Susanne Reimund, Ansprechpartnerin des in Biblis angereisten mobilen Teams. Sie betont, dass kein Impfstoff ‚vergeudet‘ werde. Wenn jemand nicht zum Termin erscheint, werden Nachrücker aus der aktuellen Prioritätengruppe angerufen, damit die vorhandene Impfmenge verimpft wird. Diese Vorgehensweise klappe sehr gut.

Neben dem mobilen Impfteam halfen zudem Silke Wetzel und Adelheid Schultheiß vom Deutschen Roten Kreuz Biblis mit. Sie begleiteten zu den verschiedenen Stationen oder unterstützten beim Bereitlegen der Unterlagen. Die Impfwilligen in der Riedhalle sahen der Immunisierung positiv entgegen, wie sie im Gespräch mit Landrat Christian Engelhardt erzählten. Für viele sei es eine Erleichterung, sie fühlten sich dadurch geschützter. Die zweite Impfung erhalten die Erstgeimpften dann Anfang April erneut in der Riedhalle.