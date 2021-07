Von Stefan Skolik

Seit mehr als einer Woche steigt die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit an – und der Rhein-Neckar-Kreis macht da keine Ausnahme. Der Tiefstpunkt war am 6. Juli mit 2,0 erreicht worden – am Mittwoch wurde der Wert vom Landratsamt mit 5,8 angegeben. Der Höchststand hatte am 18. Dezember des vergangenen Jahres bei 256,8 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele

...