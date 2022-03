Als die Meisterschaft bereits am vorletzten Spieltag feststeht, ist der Jubel riesengroß: Mit einer Sektdusche feiern die Sportkegler der regionalen Spielgemeinschaft (SG) Neckarperle am vergangenen Samstagabend ausgelassen den entscheidenden Auswärtssieg ausgerechnet bei Freiholz Eppelheim. War dieses Team doch zunächst als großer Favorit in der höchsten badischen Spielklasse gestartet. Nach

