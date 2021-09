Im Rhein-Neckar-Kreis sind zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet worden. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt des Kreises am Montag im Internet veröffentlichte. Demnach stieg die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen sowohl am Samstag als auch am Montag um jeweils eine Person.

Nach Behördenangaben handelte es sich um eine Frau und einen Mann, beide im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Seit etwa zwei Wochen waren keine neuen Todesfälle bekannt geworden. Insgesamt waren es im Jahr 2021 bislang 233, 100 davon alleine im Januar. Im vergangenen Jahr meldete der Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 217 an oder mit Corona Verstorbene.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Mitteilung des Landesgesundheitsamts am Montag im Rhein-Neckar-Kreis bei 87,4. Zum Vergleich: Am Montag vor einer Woche, 6. September, meldete die Heidelberger Behörde noch 98,5 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Vor zwei Wochen – am Montag, 30. August – waren es 75,3.

Zahlen aus den Kommunen

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn die Gesamtzahl aller Infektionen, in Klammern die gemeldeten Neuinfektionen seit Freitag und die Zahl der aktuell noch infizierten Personen:

Edingen-Neckarhausen: 613 (3/15)

Heddesheim: 569 (2/12)

Hirschberg: 364 (3/11)

Ilvesheim: 401 (5/9)

Ladenburg: 459 (0/6)

Schriesheim: 427 (1/12)

Weinheim: 1873 ( 5/49)