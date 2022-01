Zwei weitere Corona-Tote

Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Samstag zwei weitere mit Corona infizierte Menschen verstorben. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des Landesgesundheitsamtes vom Samstag hervor. Die Inzidenz (Neuinfizierte innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner) ist am Sonntag leicht gesunken und bleibt mit 792 weiter deutlich unter dem Landesschnitt von 1154.

Insgesamt ist mittlerweile statistisch betrachtet fast jeder Zehnte im Kreis positiv auf Corona getestet worden. Die Zahlen können allerdings auch Fälle beinhalten, in denen jemand mehrfach infiziert war. Landesweit liegt dieser Wert bei 12,2 Prozent, also etwas höher.

Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, besteht nach wie vor in der Gemeinde Heddesheim, An der Fohlenweide 5 (Nähe Badeseeparkplatz). Termine können online für montags (8 bis 14 Uhr) und mittwochs (13 bis 19 Uhr) gebucht werden, allerdings jeweils maximal zwei Wochen im Voraus. Am Sonntag gab es für Montag und Mittwoch dieser Woche noch etliche freie Termine auf der Plattform.