Zwei Unfälle auf A6 durch verlorene Ladung verursacht

Reilingen/Hockenheim. Weil er zwei Holzpaletten während der Fahrt auf der A6 verloren hat, hat ein Autofahrer zwei Unfälle bei Reilingen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, gelang es zwei Fahrern bei dem Vorfall am Freitagnachmittag nicht mehr, den Hindernissen auszuweichen. So platzte bei einem Pkw der Reifen, als dieser mit einer der Holzpaletten zusammenstieß. Zudem lösten die Airbags in dem Fahrzeug aus. Ein weiterer Autofahrer konnte seinen Wagen nach dem Zusammenprall noch auf den Seitenstreifen lenken. Beide Personen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 2500 Euro geschätzt.

AdUnit urban-intext1

Der Verursacher war zunächst flüchtig. Zeugen meldeten der Polizei jedoch, dass der Beschuldigte die restliche Ladung an der Tank- und Rastanlage Hockenheim sicherte, woraufhin er weiterfuhr. Die Beamten der Autobahnpolizei Walldorf ermittelten das Fahrzeug sowie den Fahrer noch am Abend. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.