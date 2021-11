Zwei neue Radwege

Rund 5,3 Millionen Euro will der Rhein-Neckar-Kreis bis 2026 in den Ausbau seines Radwegenetzes investieren. Ziel ist es, „eine nachhaltige Radkultur zu schaffen“, wie es im Strategiebuch 2022 heißt. Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 9. November, mit einer Prioritätenliste.

Ganz oben steht dabei ein begleitender Radweg entlang der L 4238 zwischen Ladenburg und Schriesheim. Das rund 250 Meter lange Stück auf der Nordseite der Straße soll nach Schätzungen des Kreises rund 200 000 Euro kosten und bereits 2022 gebaut werden, wenn alles nach Plan läuft.

Deutlich größer ist der Radweg zwischen Heddesheim-Muckensturm und der Landesgrenze zum südhessischen Viernheim. Die fast 800 Meter lange Strecke soll eine halbe Million Euro kosten und 2024 gebaut werden. Sie verläuft entlang der Kreisstraße 4134, die in Hessen zur L 3111 wird. Dieser Lückenschluss könnte zu einem wichtigen Zubringer werden, wenn der Radschnellweg zwischen Weinheim und Mannheim realisiert wird. Ein sechs Kilometer langer Teilabschnitt des RS 15 soll bereits bis zur Buga 2023 in Mannheim fertiggestellt sein.