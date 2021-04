Rhein-Neckar. Im Rhein-Neckar-Kreis sind zwei weitere Corona-Infizierte verstorben. Das geht aus den am Ostersonntag veröffentlichten Zahlen des Landratsamtes hervor. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 372. Acht neue Fälle gibt es in Weinheim, vier in Hirschberg, drei in Schriesheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht wieder leicht zurück und liegt jetzt bei 133,7.

