Zwei junge Männer bei Schlägerei am Bahnhof Eberbach verletzt

Eberbach. Zwei junge Männer sind in einer Schlägerei am Bahnhof in Eberbach am Samstagabend verletzt worden. Ein bislang unbekannter Täter einer Vierergruppe schlug laut Polizeibericht einem 31-Jährigen vermutlich mit einem Teleskopschlagstock ins Gesicht. Zwei Männer der Gruppen zogen darauf ein Messer und einen weiteren Schlagstock. Inwieweit sie ihre Waffen einsetzten, ist noch unklar. Ein 28-Jähriger, der mit dem Geschädigten unterwegs war, wies ebenfalls mehrere erkennbare Schlagverletzungen an seinem Oberkörper auf.

Vor Eintreffen der Beamten flüchtete die Vierergruppe in Richtung Parkplatz. Ob sich diese durch die Auseinandersetzung gleichfalls Verletzungen zuzog, ist derzeit nicht bekannt. Der Grund für die Schlägerei ist ebenfalls noch nicht geklärt.

