Hirschberg. Einbrecher in Hirschberg auf Tour – betroffen waren eine Servicefiliale für Busse und ein Büro in der Lobdengaustraße: Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Firmengebäude einer Servicefiliale für Busse in der Badener Straße verschafft und dabei mehrere Laptops entwendet. Wie hoch der genaue Sachschaden und der Wert des Diebesguts ist, wird noch ermittelt.

AdUnit urban-intext1

Der Einbruch in der Lobdengaustraße ereignete sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 6.55 Uhr. Einbrecher durchsuchten das Büro komplett und entwendeten einen Tresor, der noch auf dem Gelände geöffnet wurde. Anschließend flüchteten die Täter, eventuell mit einem Zweirad. Auch hier ist der genaue Sach- und Diebstahlschaden noch nicht bekannt. Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10 03 0 entgegen.