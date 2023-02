Zeugin gibt Hinweis zu vermisstem 87-Jährigen aus Speyer

Speyer. Eine Zeugin hat sich auf die Öffentlichkeitssuche der Polizei nach dem vermissten 87-Jährigen aus Speyer mit einem Hinweis gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, hat die Zeugin Herrn N. am Samstag in Schwegenheim in der Nähe des Friedhofes gesehen.

Die Zeugin meldete, dass der Vermisste eine beigefarbene Jacke und eine beigefarbene Mütze trug und mit einem dunklen E-Bike unterwegs war. Gegenüber der Frau gab Herr N. an, dass er mit dem E-Bike nun über Heiligenstein und Berghausen zurück nach Speyer fahren wolle.

Außerdem ergaben Ermittlungen bei Fahrradhändlern im Raum Speyer, dass es sich bei dem E-Bike des Vermissten um ein acht bis zehn Jahre altes Rad der Marke Kettler mit tiefem Einstieg und dunkler Lackierung handelt.

Der aktuelle Aufenthaltsort des Vermissten ist immer noch unbekannt. Daher sucht die Polizei weiter nach Zeugen, auch mit einem Lichtbild. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.