Zeugen gesucht zu drei beschädigten Autos

Eberbach. Drei Fahrzeuge sind in der Nacht zum Samstag in Eberbach beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, streifte der bislang unbekannte Täter beim Vorbeifahren einen BWM und einen Mercedes, die in der Beckstraße parkten. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. In demselben Zeitraum wurde ein drittes Auto in der Dr. Weiß-Straße beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden um Hinweise unter der Rufnummer 06271/9210-0 gebeten. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Teil der derzeitigen Ermittlungen.