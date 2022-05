Zensus beginnt Mitte Mai

Von Mitte Mai bis Ende Juli werden die Einwohnerinnen und Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises für den Zensus 2022 befragt. Darauf weist das Landratsamt hin. Durch den Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und wie sie arbeiten. „Die Ermittlung dieser Daten ist unglaublich wichtig, weil damit die Weichen für die nächsten Jahre gestellt werden“, schreibt der Kreis: „Hier geht es um richtig viel Geld. Beispielsweise bezieht sich die Höhe der Finanzzuweisungen des Landes an die Städte und Gemeinden auf die aktuelle Einwohnerzahl“, erläutert Landrat Stefan Dallinger. Beim Zensus wird nur ein Teil der Bevölkerung, also eine Stichprobe, befragt. Der Befragungstermin wird im Vorfeld mittels einer Karte in den Briefkasten angekündigt. Die Befragung vor Ort nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Fragen beantwortet der Kreis unter Telefon 06221/522 65 16. red

