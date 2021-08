Zahlen höher als im Juli

Der Trend bei den Corona-Zahlen scheint aktuell mal wieder nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Zwar meldete das Landratsamt am Dienstag „nur“ neun neue Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis. Am Dienstag der Vorwoche waren es jedoch bloß vier und vor 14 Tagen acht. Deutlicher wird die Tendenz, betrachtet man einen längeren Zeitraum. So addieren sich die Neuinfektionen seit dem 1. August allein bis zum gestrigen Tag (17.) auf 364. Im gesamten Juli wurden 232 Ansteckungen gemeldet, im Juni 319. Vergangenes Jahr im August waren es insgesamt 270 Neuinfektionen, im September 277.

In unserer gestrigen Ausgabe haben wir aufgrund einer technischen Panne veraltete Corona-Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße veröffentlicht. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Im Folgenden die Zahlen vom Dienstag (vorn steht die Gesamtzahl der Infektionen, dahinter in Klammern die Neuinfektionen und die aktiven Fälle):