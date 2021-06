Zahl der aktiven Fälle sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist am Mittwoch auf den tiefsten Wert seit dem 6. Oktober 2020 gefallen. Das zeigen die Zahlen, die das Landratsamt täglich auf seinen Internetseiten veröffentlicht. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche infiziert haben. Aktuell liegt dieser Wert bei 17,9, nachdem er sich in den vergangenen Tagen im Bereich um 20 herum eingependelt zu haben schien. Dass die Lage allerdings nicht so entspannt ist wie im Vorjahr, zeigt ein Vergleich mit dem 16. Juni 2020. Damals lag die Inzidenz bei 0,2.

AdUnit urban-intext1

Dennoch ist der aktuelle Trend ermutigend. Das wird auch an der Zahl der aktiven Fälle deutlich. So werden Personen bezeichnet, die wegen eines positiven Testergebnisses derzeit in Isolation sind. Aktuell sind kreisweit 166 Menschen betroffen, das sind 39 weniger als am Mittwoch vergangener Woche. Wie die Corona-Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße aktuell aussieht, zeigt die folgende Übersicht. Vorne steht die Gesamtzahl der Fälle, hinten sind zuerst die Neuinfektionen, dann die aktiven Fälle aufgeführt. Jeweils eine Neuinfektion gab es in Heddesheim und Weinheim.

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/1)

Heddesheim: 508 (1/5)

AdUnit urban-intext2

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 367 (0/1)

AdUnit urban-intext3

Ladenburg: 424 (0/0)

AdUnit urban-intext4

Schriesheim: 373 (0/1)

Weinheim: 1707 (1/15)