Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. Dieses Mal liegt das Ei an einer recht prominenten Stelle. Um es Ihnen nicht ganz so schwer zu machen, kommen hier ein paar Hinweise: Das Gebäude, an dem dieses schön verzierte Schild hängt, liegt nur einen Katzensprung vom Rathaus entfernt. Lange wurden darin Gäste bewirtet, bald soll ein Familien- und Begegnungszentrum entstehen. Um welchen Ort und welches Gebäude geht es? Wenn Sie die Lösung gefunden haben, schreiben Sie uns bis Freitag, 22 Uhr, unter www.mannheimer-morgen.de/raetselei. Die Gewinner werden aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt. BILD: Marcus Schwetasch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1