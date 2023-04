Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. Wir setzen unsere österliche Raterunde am Wasser fort, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Einrichtung, nach der wir heute fragen, ist bereits ein halbes Jahrhundert alt. Als sie feierlich eröffnet wurde, war das gerade rechtzeitig zu einem großen Fest. Obwohl das Gebäude nicht in Mannheim steht, gibt es doch eine wichtige Verbindung dorthin. Haben Sie die Lösung gefunden? Dann schreiben Sie uns bitte bis zum Donnerstag um Mitternacht im Internet unter www.mannheimer-morgen.de/raetselei. Die Gewinner werden aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt.

