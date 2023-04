Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. Diese grüne Wiese ist eng verbunden mit der Geschichte einer evangelischen Kirchengemeinde in der Region. Hier entstanden in den 1970er Jahren Gebäude, die inzwischen schon wieder dem Erdboden gleichgemacht wurden. Ganz in der Nachbarschaft gibt es allerdings einen prominenten Neubau, der den Namen eines bekannten deutschen Theologen trägt. Wo befindet sich die Wiese, und wie heißt der Neubau? Schreiben Sie die Lösung unter www.mannheimer-morgen.de/raetselei bis Mittwoch um Mitternacht. BILD: Marcus Schwetasch

