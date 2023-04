Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. In unserer heutigen Folge fragen wir nach einem Gebäude, das aus dem 17. Jahrhundert stammt, dessen Vorgängerbau jedoch bereits im Mittelalter entstanden ist. Es liegt im Herzen seines Heimatortes, und das passt sogar irgendwie, denn manche haben in ihm auch ihr Herz vergeben. In welcher Gemeinde liegt das Ei? Und um welches Gebäude handelt es sich? Haben Sie die Lösung gefunden? Dann schreiben Sie uns bitte bis Dienstag um 24 Uhr auf der Webseite mannheimer-morgen.de/raetselei. Die Gewinner werden aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt.

