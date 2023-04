Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. Unser Osterei befindet sich an einer recht jungen Straße, die aber nach einem alten Flurnamen benannt ist. Und der erinnert im Plural an Felder und Federvieh – und so auch an Tiere, die anderswo in der Stadt vielen ein Dorn im Auge sind. Doch hier ist im Gegensatz dazu etwas im Werden, auf das Groß und Klein so sehnsüchtig warten wie früher manche auf den Briefträger. Was entsteht hier wo? Schreiben Sie uns die Lösung bis Montag, 10. April, um 23.59 Uhr auf der Webseite mannheimer-morgen.de/raetselei. Die Gewinner werden aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt. (Bild: Marcus Schwetasch)

