Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. Die Rätselei beginnt. Zum Auftakt haben wir unser Ei fast im Grünen platziert. Auf dieser Fläche soll ein Gebäudekomplex mit bezahlbaren Mietwohnungen entstehen. Möglich macht dies die Zusammenarbeit der Gemeinde mit einer Einrichtung, die sich um die Altersversorgung von kommunalen Mitarbeitern kümmert. In welcher Gemeinde liegt das Ei, und wer baut hier? Haben Sie die Lösung gefunden? Dann schreiben Sie uns bitte bis Karfreitag um 24 Uhr per Mail an raetselei@mamo.de (vollständigen Namen und Adresse angeben) oder nehmen Sie auf der Online-Seite www.mannheimer-morgen.de/raetselei teil. Die Gewinner werden am Ende der Aktion aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt.

