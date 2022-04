Wo liegt das Osterei?

Heute macht unser Osterei Station im Grünen. Doch die Wiese am Rand eines Ortes wird bald bebaut. Immerhin soll es ein grünes Quartier werden und auch mehreren einheimischen Familien ein neues Zuhause bieten. Die Ansiedlung eines Edeka-Marktes ganz in der Nähe ist ebenfalls in der Diskussion. Wie heißen Ort und Wiese? Schreiben Sie uns die Lösung bitte bis Donnerstag um 22 Uhr eine E-Mail an raetselei@mamo.de und vergessen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse nicht. Die Gewinner werden am Ende der Aktion aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt. red Bild: Marcus Schwetasch

