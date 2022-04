Wo liegt das Osterei?

© Marcus Schwetasch

Heute haben wir unser Osterei an ein idyllisches Plätzchen gelegt. Es befindet sich in einer Kommune, in der ehrenamtliches Engagement für Umwelt- und Klimaschutz besonders groß ist. Wir wollen wissen, wie sich das Gelände nennt, wer es bewirtschaftet und wo es sich befindet. Haben Sie die Lösung gefunden? Dann schreiben Sie uns bitte bis Mittwoch um 22 Uhr eine E-Mail an raetselei@mamo.de und vergessen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse nicht. Die Gewinner werden am Ende der Aktion aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1